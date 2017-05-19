Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел республики возвратили на родину пять несовершеннолетних граждан Таджикистана. Матери детишек во время пребывания на территории России отказались от них сразу после их рождения.

Дети: Кулулаев Руслан Эшонович 11.03.2016 г.р., Назиров Руслан Гадойназарович 28.04.2016 г.р., Юрченко Ситора Николаевна 22.07.2016 г.р., Муслатдинов Саид Сабриевич 11.11.2016 г.р. и Каримов Курбан Бурхонович 06.12.2016 г.р.., до возвращения на родину находились в отделах опеки и попечительства над несовершеннолетними различных районов Москвы, сообщает пресс-служба дипломатического представительства Душанбе в Москве.

Возвращенные на Родину дети в присутствии должностного лица Консульской службы Посольства были переданы представителям Министерства внутренних дел РТ.