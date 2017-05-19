АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 МАЯ 2017 ГОДА

- 19 мая в рамках VI Международного фестиваля молодежных театров «Нигохи нав» (Новый взгляд) на сцене Молодежного театра имени Вохидова состоится показ спектакля «Пустой чемодан» театра «Мим» из Афганистана. Начало в 11 часов

- 19 мая преподаватели и учащиеся Республиканской средней специальной школы-интерната искусств имени М.Атоева дадут благотворительный концерт для воспитанников специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Гиссарского района. Данная акция посвящена 20-летию Дня национального согласия, Году молодежи и Дню молодежи. Начало в 10 часов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 МАЯ

2003 – Указом президента РТ 2004 год объявлен Годом современного эстрадного искусства.

2011 - В Таджикистане определен порядок содержания в тюрьмах.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –19 МАЯ

1932-2008 – Родился ученый–языковед Абдусаттор Мирзоев.

1933-1996 – Родился журналист Хошим Бобочонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных горных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, ночью и утром местами кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременные дожди (ночью выше 3000 м снег). Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.