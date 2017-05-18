В полифонию культурных событий в Душанбе влился волшебный голос органа. В таджикской столице с 15 по 17 мая 2017 года прошел Международный музыкальный фестиваль «Волшебные звуки органа», который проводился впервые в Таджикистане.

В фестивале принимали участие органисты из России, Германии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках фестиваля прошли мастер-классы, круглый стол, культурные мероприятия с посещением достопримечательностей и историко-культурных памятников республики.

После официальной церемонии закрытия фестиваля с заключительной концертной программой выступили – солистка-органистка Кыргызской национальной филармонии Виктория Васильева и российская органистка, доцент Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, участница многочисленных фестивалей органной музыки Наталья Багинская.

Прозвучали произведения С. Франка, Ф. Листа, Л. Вьерна, Ш. Видора, Д. Букстехуде, П. Эбена, И. Баха и Н. Хакима.