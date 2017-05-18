В Москве и Московской области трудовым мигрантам из Таджикистана и других стран СНГ строительные, управляющие, клининговые и другие компании задолжали в 2016–2017 годах около 2 млрд 260 млн рублей. Об этом «Известиям» заявил председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.

ГСУ Следственного комитета РФ по Москве уже возбудило несколько уголовных дел против фирм, не желающих платить рабочим зарплату.

За полгода к руководству движения «Таджикские трудовые мигранты» обратились около 15 тыс. граждан Таджикистана, стран СНГ и даже России с просьбой помочь вернуть им невыплаченные работодателями зарплаты. По словам Каромата Шарипова, долги перед трудовыми мигрантами, пожаловавшимися в организацию, только в столичном регионе имеют 96 компаний. В Москве, по подсчетам правозащитников, долг составил 1 млрд 260 млн рублей. В Подмосковье — около 1 млрд рублей.

Средний долг перед рабочим, как правило, колеблется от 50 до 200 тыс. рублей, так как пострадавшие успевали отработать несколько месяцев перед тем, как им окончательно становилось ясно, что зарплаты они не получат.

Каромат Ширипов особо отметил, что более 90% из трудовых мигрантов, которые не получили зарплаты, в итоге так и не смогли легализоваться в России. Фирмы разрешение на работу, как оказалось, не оформляли, а у них самих не оказалось денег на приобретение патента.

Между тем, только за шесть месяцев 2016 года доходы Москвы от мигрантов превысили налоги с нефтяных компаний.

Трудовые мигранты заплатили в бюджет Москвы 6,8 миллиарда рублей налога на доходы (НДФЛ), что в 2,3 раза выше поступлений от зарегистрированных в столице нефтяных компаний, сообщает глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.