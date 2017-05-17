Комитет по делам религии Таджикистана утвердил стоимость путевки в хадж, которая для таджикских паломников подорожала на 4671 сомони. Причин повышения стоимости хаджа две – увеличен шахский налог, взымаемый в Саудовской Аравии, и повышение курса доллара.

В целом каждому, кто хочет посетить святыни Ислама в этом году, за путевку придется уплатить 32 тысячи 671 сомони, сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким.

По словам Афшина Мукима, в этом году Саудовская Аравия подняла налог с паломников до 52 долларов.

«С учетом повышения налога стоимость путевки в этом году составляет 3 тысячи 630 долларов. Так как паломники оплачивают путевку в таджикских сомони по официальному курсу, стоимость путевку также с учетом роста доллара к сомони в целом повысилась на 4671 сомони», - добавил представитель Комитета по делам религии.

В 2016 году стоимость хаджа составляла 28 тысяч сомони.

В комитете утверждают, что нынешняя стоимость поездки к святыням Ислама согласована с антимонопольной службой Таджикистана.

По словам Афшина Мукима, в эту сумму входят авиабилет туда-обратно, медицинское страхование, расходы на питание и проживание в гостинице Мекки и Медины, услуги гида, единая форма одежды для паломников, животное для обряда жертвоприношения, чемодан и ручная сумка с отличительными знаками Таджикистана.

Таджикские паломники смогут внести указною сумму в центральном офисе государственного «Амонатбанка» или его филиалах в городах и районах страны.

В этом году к святыням ислама отправятся 6 тысяч таджикских паломников. В прошлом году перевозкой паломников занимались две авиакомпании – таджикская «Таджик Эйр» и арабская «Flynas».