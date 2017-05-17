Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял 17 мая странового директора Всемирного банка по Центральной Азии Лилию Бурунчук. В ходе встречи стороны рассмотрели новые направления и возможности расширения сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.

На встрече президенту был представлен новый постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Петер Олтерс.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение поддержкой проекта реконструкции Нурекской ГЭС, проекта водоснабжения города Душанбе, а также оценкой и рассмотрением обстоятельства предотвращения стихийных бедствий и берегоукрепления рек Таджикистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели влияние негативных внешних факторов на социально-экономическое положение Таджикистана, Новую партнерскую программу с РТ и Национальную стратегию развития республики на период до 2030 года. Также были определены и конкретизированы приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Было подчеркнуто, что увеличение льготных грантовых средств Всемирного банка для реализации целей в сферах энергетики, развития инфраструктуры, сельскохозяйственного производства, поддержки государственного бюджета и социальных сфер может стать важным фактором устойчивого развития.

Для качественного обеспечения экономического прогресса и снижения уровня бедности необходимыми условиями были названы сотрудничество в частном секторе, промышленной и социальной инфраструктуре, поддержка сельскохозяйственной отрасли, увеличение экспорта, создание новых рабочих мест, укрепление человеческого потенциала.

Реконструкция, ремонт и строительство железных и автомобильных дорог, усиление других направлений регионального сотрудничества были из числа центральных тем встречи, по их реализации также были выдвинуты конструктивные предложения.