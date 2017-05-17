Все желающие могут принять участие в душанбинском веломарафоне, который стартует с площади Исмоила Сомони в эту субботу, 20 мая в 8 часов утра.

Велосипедный марафон приурочен к Году Молодежи и инициирован столичной мэрией. Он стартует 20 мая на площади Исмоила Сомони и финиширует на кольце Чорбога. Его расстояние составит 12 километров. К участию в этом мероприятии приглашаются все желающие без ограничения по полу и возрасту, как вело-любители, так и профессиональные велосипедисты. Стартовые взносы не предусмотрены. Призерам и победителям будут вручены медали и памятные грамоты от организаторов.

Кроме администрации города, организаторами мероприятия выступили Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве Таджикистана, а также Олимпийский комитет республики.

Сообщается, что целью веломарофона является пропаганда физической культуры и велосипедного спорта, а также здорового образа жизни среди населения, главным образом среди молодежи.