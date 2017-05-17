12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель WannaCrypt (WannaCry). Он зашифровал данные на десятках тысяч компьютеров — и требовал выкуп в 300 долларов за расшифровку. Атаки вируса также подверглись три компьютера в Таджикистане.

Злоумышленники заработали не менее 70 тысяч долларов. В России вирусом оказались заражены компьютеры в «Мегафоне», МВД и Следственном комитете.

Распространение вируса удалось остановить почти случайно, рассказывает «Медуза». Анонимный специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTech, выяснил, что вирус зачем-то запрашивает домен iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Он зарегистрировал этот домен, после чего распространение вируса прекратилось. Как выяснилось позднее, вирус шифровал данные только в том случае, если запрос к этому домену оказывался неуспешным.

@MalwareTech стал настоящим героем — и журналисты начали за ним охоту: они выяснили его почту, имя, адрес, нашли его фотографии с друзьями, хотя сам он не хотел раскрывать свою личность (в английском языке раскрытие личной информации без желания человека называют отдельным словом doxing; именно этому doxing он фактически и подвергся).

Сам @MalwareTech удивлялся, что британские журналисты посвящали целые абзацы текстов тому, что он любит пиццу и кататься на серфе. Сотрудники изданий связывались с его знакомыми. В итоге он сам написал в твиттере: «Если уж вам так хочется интервью, пишите мне в личку». А спустя еще какое-то время уточнил: «Если вы появитесь у моего дома, я не стану сотрудничать с вашим изданием».

Спустя три дня после начала охоты @MalwareTech все же согласился дать интервью. Поэтому мы можем назвать его имя: человека, который остановил распространение вируса-вымогателя, зовут Маркус Хатчинс; он с родителями живет в Великобритании в графстве Девон. Хатчинсу 22 года. Он самоучка и воспринимает свою работу как хобби.

Маркус Хатчинс пишет в твиттере, что местные заведения уже начали рекламироваться как места, «где постоянно зависает Хатчинс», хотя он там никогда не бывал. «Когда уже кто-нибудь напишет, какая у меня машина? Интересно узнать, потому что водить я не умею», — шутит специалист по безопасности.

В известности, впрочем, есть и плюсы. Сервис доставки еды Just eat подарил Маркусу Хатчинсу год бесплатной пиццы. Кроме того, Хатчинсу вручили приз в 10 тысяч долларов за то, что он остановил распространение вируса. На эти деньги он собирается купить учебникипо информационной безопасности, чтобы передать их студентам, которые не могут позволить себе эти книги.