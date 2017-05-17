Определились победители международных соревнований по теннису Tajikistan Open для юниоров. Первое место в индивидуальном разряде у юниоров занял российский теннисист Рафик Терзян, обыграв в финале своего соотечественника Павла Вербина со счетом 6:4, 6:4.

В соревнованиях среди девушек победительницей душанбинского турнира стала россиянка Мария Шушарина, которая нанесла поражение в финальном матче другой представительнице России Ксении Хлыновой - 6:3, 6:4.

В парном разряде российский дуэт Алексей Авазов\Иван Пономаренко в тай-брэке одержал победу (6:4, 3:6, 10:3) над интернациональной парой Марат Шарипов (Россия)\Олексий Шестаков (Украина).

Женская пара Анфиса Королькова\Ксения Тарасова (Россия) выиграла у Олеси Ким \Елены Шариповой (Узбекистан) с результатом 6:2, 6:4 и стала победительницей Tajikistan Open.

В настоящее время на летних теннисных кортах компании «Таджикская железная дорога» продолжаются соревнования на Кубок Федерации тенниса Таджикистана.

Как отметил генеральный секретарь ФТТ Мирхусейн Яхъяев, оба эти турнира входят в 5-ю категорию системы соревнований Международной федерации тенниса ITF. За участие каждому теннисисту присваиваются рейтинговые очки.

«Благодаря турниру набран состав сборной Республики Таджикистан по теннису», - отметил руководитель Федерации Шохин Саидов.

Кубок Федерации тенниса завершится 21 мая.