В ночь на 16 мая двое неизвестных напали и избили сотрудника отдела внутренних дел в Кулябе, сообщили «АП» в правоохранительных органах страны.
«Это произошло, когда Марям Шарифзода выходила на улицу из своего дома по проспекту Исмоили Сомони, чтобы пополнить баланс своего телефона. В этот момент на нее напали двое мужчин и начали избивать ее ногами. В настоящее время женщина находится в больнице», - сообщил источник.
Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что по данному факту начато расследование.
Ранее в Кулябе было совершено нападение на офицера ГКНБ. Неизвестные в ночь на 14 мая напали на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева, нанесли ему множественные ножевые ранения и скрылись с места преступления.
Нападение на 25-летнего офицера Госкомитета нацбезопасности было совершено между 22-23 часами около его дома в центре Куляба, также расположенного по проспекту Исмоили Сомони.
Пострадавший офицер тогда был госпитализирован, сегодня состояние его здоровья оценивается врачами как стабильное.
Нападавшие до сих пор не найдены. Операция ГКНБ и МВД по выявлению и задержанию преступников продолжается.
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Abdulla53 минуты назад
Я как Кулябец знаю эту женшину. Она очень много делает за то что таджички не носили хиджаб.
Абдулло1 час назад
Пора бы уже устанавливать камеры возле домов, как в России, это уже через чур избивают тебя возле своего же дома, тем более офицера Гос нац без...
Elena Lion1 час назад
Плохо ищут...
Роксана2 часа назад
Страшно ,если уже ментов избивают,спасайся кто может