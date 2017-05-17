Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством республики поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния». Согласно нововведениям, впредь в органах ЗАГС страны будут иметь право работать только лица с высшим юридическим образованием.
И при этом, в ЗАГСах страны теперь должны работать только граждане Таджикистана.
На вопрос депутата Абдухалима Гаффорова о том, что станет с теми людьми, в основном женщинами, которые сегодня работают в органах ЗАГС без юридического образования, ответил глава Минюста Таджикистана Рустам Шохмурод:
«На сегодняшний день главы почти всех отделов ЗАГСа имеют юридическое образование, а остальным мы даем возможность получить такое образование».
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Справедливость1 час назад
И так депутат Абдухалим Гаффоров отчитался за проделанную работу за 2017 год.
А до этого кто допустил в подразделении Министерства юстиции работников без юр. образования? Не хотите в этом разобраться?-господа депутаты "Народные"
Fred2 часа назад
Но иметь юридическое образование и быть грамотным и квалифицированным специалистом это совсем разные вещи и понятия!!! Я трудовой мигрант у нас были ситуации с получением гражданства РФ хотели получить дубликат свидетельство о рождении но три бланка испортили целых три бланка потом пришлось взять пустой четвертый бланк с ездить к одной женщине филологу правда давно на пенсии и вот она заполнила без ошибок наконец то и самое главное когда я возмущенно сказал что почему с ошибкой заполнили так эта начальница загса сказала хичко намекуна мегзара а мне пришлось заплатить аж за четыре бланка и не только я но мои знакомые сталкивались с такой ситуацией!
Za_sparavedlivost Fred43 минуты назад
Вот такие вот "специалисты". Гнать их надо взашей