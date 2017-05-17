Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире. По итогам прошлого года каждый ее житель выпил в среднем 16 л алкоголя. Россия заняла четвертую строчку, сообщает РБК.

Мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года стали жители Литвы. Такие данные привел журналистам в Вильнюсе директор департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, сообщает Delfi.



По его словам, в Литве в 2016 году один житель в среднем потребил 16 л алкоголя в пересчете на чистый этанол.

«Это, по новейшим подсчетам, делает ее [Литву] крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал Галеа.

Согласно графику, который был продемонстрирован журналистам, на втором месте расположилась Белоруссия, где на каждого жителя страны приходится около 15 л алкоголя в год.

Третью строчку занимает Латвия (в среднем около 13 л).

Россия вместе с Польшей расположились на четвертой строчке с показателем чуть более 12 л на каждого жителя.

Представитель ВОЗ уточнил, что, по данным организации, лучшими мерами в решении проблем, связанных с потреблением алкоголя, являются ограничение доступа к спиртному, запрет на его рекламу и ценовая политика. По его словам, с первыми двумя Литва справляется неплохо, однако цены на алкоголь в стране считаются слишком доступными.



Лучшего всего, по данным ВОЗ, ситуация с решением проблем, связанных с потреблением алкоголя, складывается в Западной Европе, чуть хуже — в Восточной Европе, еще хуже — в странах СНГ.

