Соглашение по проекту «Строительство автодороги Куляб-Калаихумб, участки A и F» между Таджикистаном и Исламским Банком Развития (ИБР) подписано в Джидде. Подписи под документом поставили министр финансов РТ Абдусалом Курбониён и президент ИБР Ахмад Мухаммед Али.

Как сообщается на сайте Минфина РТ, проект предполагает строительство проезжей части с двухполосной дорогой общей протяженностью 58 км, из которых участок (А) имеет протяженность 32 км, соединяющий Куляб и Шурабад, а участок (F) составляет 26 км, соединяющий Шкев и Калайхумб.

Общая сумма проекта составляет 115,50 млн. долларов, из которых 20 млн. долларов - кредит ИБР.

Предполагается, что строительство трассы начнётся в июле 2017 года и будет завершено в 2022 году.

Целью проекта является улучшение условий жизни и поддержка экономического роста Таджикистана путем предоставления круглогодичного, надежного и прямого наземного транспортного обслуживания между западной частью Таджикистана, включая столицу и восточный регион Горного Бадахшана.

Кроме того, подчеркивают в ведомстве, этот проект также направлен на улучшение регионального транзита и развитие торговли с соседними странами - Афганистаном, Узбекистаном, Китаем, Пакистаном и Кыргызстаном.