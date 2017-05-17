Этой зимой Проект Группы Всемирного банка по электронным и цифровым финансовым услугам (ЭЦФУ) выступил с инициативой проведения серии интерактивных вебинаров в рамках «Виртуальной Академии ЭЦФУ».

В настоящее время Проект реализуется в Таджикистане и Кыргызстане при содействии правительства Швейцарии и Министерства международного развития Великобритании (DFID).

Данная деятельность направлена на повышение осведомленности финансовых учреждений, операторов мобильной связи и платежных провайдеров о лучших международных практиках и трендах в сфере цифровых финансовых услуг.

Концепция проведения интерактивных вебинаров предусматривает применение современных цифровых технологий, благодаря которым в видеоконференции могут принимать участие несколько стран одновременно.

В частности, участники мероприятий имеют возможность ознакомиться с международными тенденциями и обмениваться мнениями в режиме онлайн по вопросам предоставления цифровых финансовых услуг в странах проекта.

На первом вебинаре «Цифровые финансовые услуги: тенденции и прогнозы на 2017 год» с презентацией выступил Хосе Морено де Барреда, консультант Группы Всемирного банка по цифровым финансовым услугам.

В данном мероприятии приняли участие представители Национальных банков Таджикистана и Кыргызстана, а также сотрудники финансовых учреждений, операторов мобильной связи и платежных провайдеров.

Имея солидный опыт по предоставлению стратегических рекомендаций в сфере телекоммуникаций, информационных медиатехнологий и банковских услуг в более чем 30 странах мира, г-н де Барреда поделился информацией о международных тенденциях изменения потребительского поведения в ответ на современную технологическую динамику, отметив ее влияние на банковскую систему, особенно когда речь заходит о мобильных устройствах и электронных деньгах.

Эксперт также обратил внимание на то, что количество пользователей, использующих в своей повседневной жизни мобильные устройства, продолжает неуклонно расти. В связи с этим начинает снижаться востребованность отделений банков, происходит постепенный переход к мобильному банковскому обслуживанию клиентов. Данная тенденция является актуальной для всех финансовых учреждений, поскольку есть вероятность быть вытесненными fintech-компаниями. Однако многие финансовые учреждения видят в fintech-компаниях прекрасную возможность сотрудничества с целью обеспечения качественного обслуживания клиентов, поскольку данные компании отличаются своей растущей клиентоориентированностью и индивидуальным подходом к любому из клиентов. В ходе вебинара г-н де Барреда также поделился информацией о перуанской модели Мобильного Кошелька под названием BIM («billetera móvil»), которая является первым в мире примером взаимодействия заинтересованных сторон — банков, операторов мобильной связи, небанковских провайдеров платёжных услуг — в запуске общей мобильной денежной платформы.

Целью BIM-платформы является объединение спроса и предложения для извлечения экономической пользы, обусловленной ростом масштаба предоставленных услуг при обеспечении финансовой доступности.

Очередной вебинар вел Павел Шуст — международный эксперт в сфере ЭЦФУ, исполнительный директор Российской ассоциации электронных денег (REMA) и соавтор ряда публикаций по вопросам регулирования электронных платежей и платежных технологий. В своей презентации на тему «Финансовые инновации и особенности их регулирования: выводы для частного сектора» г-н Шуст рассмотрел роль специального регулирования для развития финансовых инноваций, рассказал о современных тенденциях в этой области, приведя примеры из практики стран СНГ. Участники вебинара ознакомились с ключевыми тенденциями в области инновационных технологий и узнали о значимой роли регулирования данных инноваций в деятельности финансовых организаций.

Особое внимание гостей вебинара г-н Шуст обратил на первоочередные моменты, которые регуляторы должны учитывать при принятии законов, стимулирующих появление новых технологий. По мнению эксперта, инновации нужны банкам для снижения издержек (благодаря удаленному взаимодействию), расширения клиентской базы, повышения прибыльности и для ряда других выгод. Несмотря на преимущества, возникновение инноваций может быть затруднено юридической неопределенностью, отсутствием доверия как между участниками рынка, так и по отношению к регулятору. Г-н Шуст подробно остановился на моментах, которые участники рынка должны понимать, чтобы планировать свое развитие и заранее подготовиться к введению новых регулятивных требований. К таковым он отнес оценку регулятивной среды для успешной реализации инновационных инструментов, требования по борьбе с отмыванием денег и защите прав потребителей, подчеркнув значимость непрерывного диалога между регулятором и заинтересованными сторонами. Эксперт также рассказал о российском опыте в сфере регулирования и модернизации законодательства в области инноваций.

По итогам интерактивных вебинаров эксперты предоставили исчерпывающую информацию по вопросам цифровых и финансовых услуг. В свою очередь, участники двух стран высоко оценили проведение интерактивных вебинаров и выразили желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.

Публикация подготовлена в рамках проекта ЭЦФУ.

Для получения дополнительной информации: в Таджикистане - Наргис Подчоева (npodchoeva@ifc.org), в Кыргызстане - Фатима Эшимбекова (feshimbekova@ifc.org).