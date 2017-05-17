В Белом доме 16 мая прошли переговоры президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана. На совместной пресс-конференции оба лидера говорили, главным образом, о борьбе с терроризмом.

С самых первых слов на пресс-конференции с Эрдоганом Трамп акцентировал внимание на том, что Турция и США являются давними военными союзниками, отмечает Газета.ру. Издание подчеркивает, что встреча длилась 20 минут.

«Турция была опорой в сражении против коммунизма во время «холодной войны», она была бастионом против советской экспансии», — сказал американский лидер.

Тем самым он сразу же дистанцировался от российской тематики.

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Белом доме, 16 мая 2017 года Joshua Roberts/Reuters

Американский президент сосредоточился на славной боевой истории Турции и США. Трамп процитировал американского генерала Дугласа Макартура, который называл турок – союзников США в корейской войне «одними из самых великих солдат мира».

После этого американский президент выразил готовность поддержать Турцию в борьбе против «Исламского государства», а также Рабочей партии Курдистана (РПК), которую и Вашингтон, и Анкара считают террористической, в отличие от вооруженных формирований курдов в Сирии.

Эрдоган подчеркнул, что террористическим организациям не должно быть места и упомянул среди таких организаций курдскую партию "Демократический союз" и её вооружённое крыло - Отряды народной самообороны.

Президент Турции назвал абсолютно неприемлемым сотрудничество с этими организациями.

По заявлениям обоих лидеров сложилось впечатление, что переговоры прошли в позитивном ключе — несмотря на то, что еще накануне встречи комментаторы обращали внимание на сложности в отношениях, которые возникли между странами в последние несколько месяцев.

Так, например, на прошлой неделе Трамп разрешил Пентагону начать поставки вооружения сирийским курдам, входящим в коалицию «Силы демократической Сирии». Турция же занимает принципиальную позицию по этому вопросу — Анкара настаивает, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

Между тем, отмечает Газета.ру, курдский вопрос — не единственная конфликтная точка, осложняющая переговоры между США и Турцией. Турецкие власти настаивают на экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, духовного лидера влиятельного в исламском мире движения «Хизмет». Анкара считает Гюллена главным вдохновителем неудавшейся попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. Проповедник в 1999 году уехал в США и сейчас живет в штате Пенсильвания. 16 мая об этом говорил Эрдоган.

Накануне встречи президентов министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опубликовал в журнале Foreign Policy статью под доходчивым заголовком «Соединенные Штаты должны экстрадировать Фетхуллаха Гюлена».

«Сеть гюленистов, словно гидра, опутала более 160 стран. С мозговым центром в Пенсильвании, ее щупальца распространились повсюду, эксплуатируя нищету, страх, дефицит демократии и коррупцию», — пишет Чавушоглу.

Визит президента Турции в США продолжается.