15 мая помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс, выступая перед журналистами, рассказал о военных преступлениях сирийского режима. Выступление Джонса было посвящено массовым убийствам мирных жителей в военной тюрьме Сайедная под Дамаском. О преступлениях в Сайеднае неоднократно сообщали международные правозащитные организации, однако Джонс сообщил о новом обстоятельстве: по данным Госдепартамента, в тюрьме был сооружен крематорий, в котором сжигают тела убитых — так сирийский режим пытается скрыть масштаб преступлений, пишет Медуза.

Военная тюрьма Сайедная находится в нескольких километрах к северу от Дамаска. О массовых убийствах и внесудебных казнях в этой тюрьме правозащитные организации сообщали практически сразу с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Сообщалось, что в 2012-м тюрьма была расширена.

В 2016 и 2017 годах Amnesty International опубликовала несколько исследований, посвященных убийствам казням в Сайеднае. Сотрудники организации общались с бывшими охранниками тюрьмы и заключенным, которым удалось спастись. На основе этих и других данных Amnesty сообщала, что с 2011-го по 2016-й в Сайеднае погибли несколько тысяч человек (от 5 тысяч до 13 тысяч к 2015 году; сейчас речь может идти о 20 тысячах погибших). Значительная часть жертв — гражданские; кого-то казнили через повешение, кто-то умер от голода или от пыток. Казни проводились «в обстановке строжайшей секретности» и часто по ночам.

Госдеп США официально подтвердил обвинения правозащитников. Выступая перед журналистами, 15 мая помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарт Джонс заявил, что в Сайеднае ежедневно гибнут от 50 до 80 человек — как участников объединений оппозиции, так и мирных жителей. Чиновник заявил также, что Сайедная — лишь одно из множества подобных объектов, расположенных по всей территории Сирии.

US Department of State, DigitalGlobe / EPA / Scanpix / LETA На спутниковом снимке, сделанном в 2016 году, показан предполагаемый крематорий на территории военной тюрьмы в Сайеднае. Сотрудники Госдепартамента отметили, где предположительно находятся брандмауэр и вентиляционная система сооружения.

Госдеп обвинил сирийские власти в попытках скрыть масштабы преступлений, происходящих в Сайеднае: Джонс подтвердил сообщения о том, что массовые повешения проводятся по ночам, а тела хоронят в братских могилах. Кроме того, он показал спутниковые снимки, на которых, по сведениям американской разведки, запечатлен крематорий. По словам Джонса, крематорий построили специально с целью сокрытия преступлений сирийского режима.

В Amnesty International ничего не знают о крематории в Сайеднае. Представитель организации заявила, что свидетельства, имеющиеся в распоряжении правозащитников, не позволяют подтвердить обвинения, выдвинутые Госдепартаментом США. В то же время, в заявлении организации отмечается, что эти обвинения вписываются в выводы февральского доклада о Сайеднае.

Официальный Дамаск отрицает обвинения в убийстве мирных жителей. В феврале 2017 года, после публикации очередного доклада Amnesty International о пытках и казнях, сирийский Минюст объявил сообщения о происходящем в тюрьме Сайедная попытками очернить и оклеветать Сирию. Президент Башар Асад также подверг сомнению выводы Amnesty International, при этом он уточнил, что лично никогда не посещал тюрьму в Сайеднае.

Как обвинения Госдепартамента отразятся на ходе сирийского урегулирования, неизвестно. Заявление Госдепартамента было опубликовано 15 мая — накануне старта очередного раунда сирийских переговоров в Женеве. Однако на вопрос журналистов о том, как Штаты собираются действовать, помощник госсекретаря Стюарт Джонс заявил, что американское правительство «не собирается рассказывать, что оно намерено или не намерено предпринять».

Стюарт Джонс участвует в качестве наблюдателя от США в сирийских переговорах в Астане. Гарантами астанинского формата выступают Турция, Иран и Россия. В ходе своего выступления Джонс фактически обвинил Россию и Иран в поддержке преступлений сирийского режима. «Россия либо помогает, либо смотрит сквозь пальцы на преступления сирийского режима, включая авиаудары по гуманитарным конвоям и химическую атаку в Идлибе», — заявил чиновник. Джонс также призвал Москву «немедленно воспользоваться своим влиянием на сирийский режим, чтобы зверства в Сайеднае прекратились», добавив, что готовность России сделать это вызывает у него сомнения.