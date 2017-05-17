Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование георгиевской ленты. Как сообщает агентство УНИАН, за такое решение проголосовали 238 из 338 депутатов, зарегистрированных на заседании.

В соответствии с законом в административном кодексе Украины появится статья 173, которая предусматривает штрафы и административный арест за публичную демонстрацию или ношение георгиевской ленты либо ее изображения. Запрещается использовать ленту во время массовых мероприятий, в СМИ и в произведениях искусства.

В законе предусмотрены исключения для музеев, а также для ветеранов, имеющих награды с изображением георгиевской ленты.

За первое нарушение закона предусмотрен штраф до 2550 гривен (около пяти тысяч рублей), за повторное нарушение — до 5100 гривен (более 10 тысяч рублей) или 15 суток ареста.

Депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что принятие закона будет способствовать «противодействию российской агрессии в Украине». По его словам, георгиевская лента является символом такой агрессии.

«Этот закон будет противодействовать попыткам российской пропаганды раскалывать украинскую нацию, украинский народ», — сказал Геращенко.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антидемократичным решение Киева запретить георгиевскую ленту на Украине. Своей оценкой она поделилась в Facebook во вторник, 16 мая.

По словам Захаровой, этот шаг ставит под сомнение «принципиальную возможность какого-либо объединения Украины». «А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия "Бессмертного полка"?» — поинтересовалась дипломат.