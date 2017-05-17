Министр строительства Израиля, генерал-майор в отставке, бывший командующий южным военным округом израильской армии Йоав Галант призвал убить президента Сирии Башара Асада, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg.
«В Сирии сегодня сложилась ситуация, когда людей убивают, используют против них химическое оружие, а последнее, о чем мы узнали — сжигают тела убитых. Подобного мы не видели в мире последние 70 лет», — заявил Галант, выступая на конференции по безопасности в Израиле.
Кто именно должен убить сирийского президента, Галант не уточнил. В правительстве Израиля не стали комментировать высказывания министра.
15 мая помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс заявил, что в военной тюрьме Сайедная под Дамаском построен крематорий, в котором сжигают тела убитых.
Таким образом сирийское правительство якобы пытается скрыть масштаб военных преступлений. По словам Джонса, в тюрьме ежедневно казнят от 50 до 80 человек, включая мирных жителей.
Сирия неоднократно отвергала обвинения в убийстве мирного населения.
Израиль избегает активного участия в сирийском конфликте, но периодически наносит удары по конвоям, доставляющим оружие из Сирии в Ливан — боевикам движения «Хизбалла». Бомбардировкам подвергаются, в основном, цели на юге Сирии.
Израиль неоднократно призывал США нанести удары по ядерным объектам Ирана — главного союзника Сирии. Израильское правительство выступало категорически против сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году. Эта сделка позволила Ирану продолжить ядерные исследования.