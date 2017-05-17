Министр строительства Израиля, генерал-майор в отставке, бывший командующий южным военным округом израильской армии Йоав Галант призвал убить президента Сирии Башара Асада, сообщает Медуза со ссылкой на Bloomberg .

«В Сирии сегодня сложилась ситуация, когда людей убивают, используют против них химическое оружие, а последнее, о чем мы узнали — сжигают тела убитых. Подобного мы не видели в мире последние 70 лет», — заявил Галант, выступая на конференции по безопасности в Израиле.

Кто именно должен убить сирийского президента, Галант не уточнил. В правительстве Израиля не стали комментировать высказывания министра.

15 мая помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс заявил, что в военной тюрьме Сайедная под Дамаском построен крематорий, в котором сжигают тела убитых.

Таким образом сирийское правительство якобы пытается скрыть масштаб военных преступлений. По словам Джонса, в тюрьме ежедневно казнят от 50 до 80 человек, включая мирных жителей.

Сирия неоднократно отвергала обвинения в убийстве мирного населения.

Израиль избегает активного участия в сирийском конфликте, но периодически наносит удары по конвоям, доставляющим оружие из Сирии в Ливан — боевикам движения «Хизбалла». Бомбардировкам подвергаются, в основном, цели на юге Сирии.

Израиль неоднократно призывал США нанести удары по ядерным объектам Ирана — главного союзника Сирии. Израильское правительство выступало категорически против сделки по иранской ядерной программе, заключенной в 2015 году. Эта сделка позволила Ирану продолжить ядерные исследования.