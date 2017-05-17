В своем стартовом матче на чемпионате Азии-2017 по футзалу 16 мая молодежная сборная Таджикистана уступила сверстникам из Индонезии со счетом 3:5.

Ведя по ходу матча 1:0, 2:0, 2:1 и 3:2, наши футзалисты не смогли удержать преимущество и в итоге уступили. В составе сборной Таджикистана забитыми голами отличились Шохрух Хамидов, Икбол Воситзода и Умед Кузиев. сообщает ФФТ.

К сожалению, Файзали Сардоров дважды не смог реализовать дабл-пенальти, а удар Собирджона Гулякова с пенальти парировал голкипер сборной Индонезии Мухаммад Насрулло. Отметим, что в начале второго тайма при счете 2:1 красную карточку схлопотал основной голкипер нашей сборной Фируз Бекмуродов, который теперь из-за дисквалификации пропустит сегодняшний матч против Вьетнама.

В другой встрече нашей группы сборная Япония одержала крупную победу над командой Китайского Тайбэя – 4:0.

Сегодня, 17 мая, молодежная сборная Таджикистана в рамках второго тура чемпионата Азии-2017 встретится со сборной Вьетнама, которая отдыхала в первом игровом дне. Этот матч начнется в 13:00 часов по душанбинскому времени.

Женские молодежные сборные Кыргызстана и Таджикистана по футболу 17 мая провели первый товарищеский матч из трех запланированных в Канте. На тренировочном поле стадиона Канта сегодня состоялась товарищеская встреча между женскими молодежными сборными Кыргызстана и Таджикистана, составленными из игроков не старше 19 лет. Матч прошел в равной борьбе и завершился минимальной победой команды Кыргызстана – 2:1. В составе нашей сборной единственный гол на свой счет записала Джонона Халимова.

У женских молодежных сборных Кыргызстана и Таджикистана на 18 и 20 мая запланированы еще два товарищеских матча, которые пройдут в Канте.