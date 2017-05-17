Федерация футбола Таджикистана готовится перейти на современную онлайн-систему регистрации людей, занимающихся футболом в стране. При помощи этой современной платформы клубы смогут вести предварительную регистрацию, оформлять трансферы и обновлять свои составы.

Переход на современную онлайн-систему позволит создать единую базу данных, куда будет занесена информация обо всех игроках, тренерах и других людях, занимающихся футболом в Таджикистане, сообшает Федерация футбола Таджикистана.

Эти вопросы были обсуждены на семинаре по изучению и внедрению платформы FIFA Connect, который прошел в столице 15-16 мая. Семинар провел координатор проекта FIFA Connect Мартин Сэм.

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В первый день семинара приняли участие представители международного, технического департаментов, судейского корпуса ФФТ, Футбольной лиги Таджикистана, а также Детско-юношеской футбольной лиги страны.

Во второй день в работе семинара по изучению и реализации проекта FIFA Connect приняли участие представители некоторых клубов высшей лиги Таджикистана и региональных футбольных федераций страны.