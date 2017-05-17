Группа «Пежо Ситроен» (PSA Peugeot Citroën) и АК «Узавтосаноат» подписали соглашение о создании совместного предприятия Uzbekistan Peugeot Citroёn Automotive на территории СИЗ «Джизак».

Завод будет специализироваться на производстве по полному промышленному циклу легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeo и Citroën предназначенных для перевозки пассажиров и грузов. Уставный капитал совместного предприятия составит 30 млн евро с равным распределением долей. Общие инвестиции по проекту составляют около 130 млн евро, сообщает Рodrobno.uz.

Группа «Пежо Ситроен» предоставит новые технологии, современные производственные процессы и обучение сотрудников. Завод будет функционировать в соответствии с современными системами «Пежо Ситроен» по управлению производством, качеством, системами закупок, поставок и продаж.

Также в планы совместного предприятия входит обеспечение уровня локализации не менее 50% с первого года производства, путем привлечения отечественных производителей автомобильных комплектующих частей, которые на сегодняшний день насчитывают около 30 крупных заводов, принадлежащих АК «Узавтосаноат» и свыше 160 средних и малых предприятий.

Производственная мощность предприятия составит 16 000 автомобилей в год, которые будут продаваться как в Узбекистане, так и на экспортных рынках ближнего и дальнего зарубежья.

В Узбекистане, с численностью населения свыше 32 миллионов человек, существует огромный потенциал для дальнейшего развития промышленного производства и роста автомобильного рынка.

«Сегмент легких коммерческих автомобилей оставался на сегодняшний день единственным не освоенным видом транспортного средства в Узбекистане», – отметил заместитель председателя правления АК «Узавтосаноат» Юсупов Рустам. – Реализация данного проекта позволит осуществить новый качественный шаг в развитии отечественной автомобильной промышленности. Новое совместное предприятие, наряду с увеличением занятости населения, будет способствовать дальнейшему росту промышленного производства Узбекистана».

Вице-президент Группы «Пежо Ситроен» Кристоф Бержеран отметил: «Этот проект полностью соответствует нашему стратегическому плану «Push to Pass» (5-ти летний план развития). Это отличная возможность для развития бизнеса Группы PSA в сегменте легкого коммерческого транспорта и прибыльного роста в регионе. Мы высоко ценим сложившийся конструктивный диалог с узбекскими партнерами и личную поддержку Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая стала определяющим фактором в создании совместного предприятия».