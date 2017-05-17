Три французских ЛГБТ-движения подали заявление в Международный уголовный суд (МУС) с требованием расследовать преследование геев в Чечне. Заявление подано против главы республики Рамзана Кадырова, пишет Медуза со ссылкой на газету Le Мonde.

Одна из заявительниц Этьен Десульер назвала Кадырова «организатором пыточных лагерей с целью истребления гомосексуалов».

Факты преследования Agence France-Presse на условиях анонимности подтвердили несколько геев, бежавших из Чечни. В заявлении в МУС приведены их слова о том, что «это были не действия разрозненных групп, а исполнение поручений чеченского руководства, во главе с Рамзаном Кадыровым».

О массовом преследовании геев в Чечне в апреле написала «Новая газета». По информации издания, в республике были задержаны более 100 человек. «Медуза» подтвердила эти сведения в разговоре с одним из задержанных.

Власти Чечни отрицают и преследование геев, и само существование гомосексуалов в республике. В мае республиканское управление МВД отчиталось, что проверка не подтвердила фактов, изложенных «Новой газетой».

В ноябре 2016 года Россия отозвала подпись под Римским статутом МУС. Это означает, что к ноябрю 2017 года Россия окончательно выйдет из-под юрисдикции международного суда.