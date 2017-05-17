На севере Таджикистана был организован Фестиваль дружбы для подростков и молодежи, живущих на приграничных территориях Таджикистана и Кыргызстана.

2017 год в Таджикистане объявлен годом молодежи. Президент страны Эмомали Рахмон отметил, что необходимо уделять большое внимание усилению молодежной политики, и подчеркнул значимую роль молодежи в развитии страны.

14 мая текущего года завершился молодежный образовательный лагерь, который длился с 11 по 13 мая. По доброй традиции местом проведения стал Учебный центр Национального банка, расположенный в городе Гулистон.

Лагерь был организован и проведен ОО «Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана» совместно с Управлением по делам молодежи, спорта и туризма Согдийской области и партнерской организацией YouthofOsh (Кыргызстан).

В завершении лагеря его участниками был организован Фестиваль дружбы, на который были приглашены их сверстники из города Исфары и Бободжон Гафуровского района.

Фестиваль, по мнению гостей, превзошёл все ожидания, а уровень подготовленности выступающих вызвал восторг даже у организаторов.

Дружба – именно ей было посвящено всё на этом мероприятии.

«Я думал, что будет сложно или даже невозможно за такой короткий период дать детям необходимые знания… Думал, они же такие разные, но знаете, я удивлён, просто поражен. Если бы лагерь длился не три дня, а неделю, то переводчик им был бы не нужен, на третий день они уже отлично стали понимать друг друга. Думаю, это успех!» - делится своими впечатлениями о работе в лагере Сухробджон Эргашев, переводчик, житель кыргызского села Андарак.

На фестивале присутствовало 130 участников. Победители малых грантов по проекту «Фарханговарон» наряду с участниками лагеря выступили со своим танцевальным номером – таджикским танцем.

Бахтиёр Каримов, представитель Управления по делам молодежи спорта и туризма Согдийской области, в своей речи отметил важность государственной программы по поддержке молодых и развития молодежи как в сфере образования, так и в построении мира и толерантности.

Концертная программа фестиваля была насыщенная и яркая, ребята изо всех сил постарались свое понимание мира, дружбы и толерантности через чтение стихов на таджикском, кыргызском, русском языках, исполнении танцев и песен.

Представитель партнерской организации YouthofOsh Дильшат Мавлянов также продемонстрировал глубокое уважение к своим друзьям-соседям из Таджикистана, прочитав стихотворение о дружбе на таджикском языке.

Участница из Кыргызстана Нуржамал Жалдарова была расстроена тем, что лагерь длился слишком мало. «Я только приобрела друзей и не успела насладиться тем, что я приобрела, так мне уже приходится расставаться», - говорила девушка.

Исполнительный директор общественной организации «Ассоциация Научно-Технической Интеллигенции Таджикистана» Ирода Бабаджанова отметила важность таких мероприятий в укрепление дружбы между молодежью Таджикистана и Кыргызстана. Она поблагодарила всех участников и организаторов фестиваля дружбы, пожелала им успехов в жизни и учёбе.

Малика Боймурадова, опытный тренер, который в течение многих лет работает с молодежью, в своей речи отметила, что «дружба начинается с пиалки чая, с первого лагеря или с первого тренинга». «Вам повезло, однажды, если вам посчастливится встретиться где-то в другой стране, вы непременно вспомните, что когда-то побывали на фестивале дружбы. Вспомните свою сегодняшнюю радость и счастье!», - добавила Малика Боймурадова.

Мероприятие закончилось танцами, фотографиями на память и теплыми дружескими объятиями.

Данное мероприятие проведено при поддержке Детского Фонда ООН Таджикистана (ЮНИСЕФ) в рамках проекта «Мир и сотрудничество начинаются с нас».