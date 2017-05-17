Россия увеличивает вложения в американские гособлигации (US Treasuries). Как следует из данных, опубликованных Минфином США, вложения России в американские государственные облигации за март увеличились на $13,5 млрд, достигнув объема в $99,8 млрд. , пишет Газета.ру.

В предыдущие месяцы инвестиции России в американские бумаги росли гораздо менее существенно. Так, в декабре, январе и феврале Россия вкладывала в американские ценные бумаги всего по $100 млн. С июня по ноябрь наши инвестиции в гособлигации США сокращались. Так, в июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.

«В принципе американские облигации как один из возможных инструментов используется всеми ЦБ мира и полностью отказываться от этого в кратчайшей перспективе будет неправильно», - комментирует главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Так, первое место с октября прошлого года по вложениям в американские бумаги занимает Япония. Она держит в ценных бумагах США около $1,12 трлн. На втором месте находится Китай с вложениями около $1,09 трлн, на третьем — Ирландия с вложениями $315,1 млрд, на четвертом — Бразилия ($259,5 млрд).

Пятерку замыкает заморская территория Великобритании — Каймановы острова. Их вложения в американские бумаги составляют $249,9 млрд.

Также в десятку крупнейших держателей американских гособлигаций также входят Швейцария ($234,5 млрд), Великобритания ($227,9 млрд), Люксембург ($217,1 млрд), Гонконг ($201,9 млрд) и Тайвань ($185,2 млрд).

Россия занимает лишь 15-ю строчку в списке крупнейших кредиторов США.

Однако, по словам Лисоволика, России необходимо постепенно снижать зависимость вложений от американского доллара. По данным Центробанка, на 1 января 2017 года размер активов, номинированных в долларе США, составлял 37,7%, в евро — 33,6%, британском фунте — 8%, канадском долларе — 3,5%, австралийском долларе — 1,1%, и по 0,1% — в японской иене и китайском юане.

При этом объем золота на начало текущего года в структуре резервов занимал 15,8%. Всего ЗВР составили на 5 мая $398,8 млрд, на 1 апреля — $398 млрд.

«Надо учесть тот факт, что конъюнктура на рынках может меняться: процентные ставки повышаются, не стоит забывать и о перспективах роста курса доллара. Доля вложений в американские активы снизится в дальнейшем», — уверен Лисоволик.

Так, по словам эксперта, американские казначейские облигации показывают доходность, близкую к нулю, а бумаги развивающихся стран могут дать возможность заработать в районе 4-5% в зависимости от уровня риска.

При этом, по словам эксперта, если смотреть на структуру международных резервов за последние 10-15 лет, доля доллара уже существенно снизилась. Например, 10 лет назад она превышало 50%, напоминает Лисоволик.

«Таким образом, можно говорить о снижении доли доллара в резервах нашей страны. Бумаги развивающихся стран вполне могут их потеснить, это как раз-таки диверсификация вложений, к которой мы стремимся. Но лишь в долгосрочной перспективе, например, в течение следующих 10 лет», - считает Лисоволик.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова также соглашается, что бумаги развивающихся стран вполне могут потеснить американские облигации в будущем.

Инструменты с наибольшим рейтингом инвестиционной привлекательности — это облигации и золото, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Так, золото торгуется сейчас в районе $1232,01 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на золото в США во вторник подорожали на $4,2 до $1231,9 за унцию, сообщает Reuters. При этом средняя стоимость золота за тройскую унцию в самом начале 2005 года составила $289,6, а c начала 2015 унция стоила уже $1230. Впрочем, теперь эксперты уже не ждут, что золото будет расти такими же высокими темпами, поэтому и такой доходности этот инструмент не даст.

«Вкладываться в золото, то есть менять деньги на металл, большого смысла сейчас нет», — считает Владимир Тихомиров.

По его словам, в целом Россия рассчитывает на то, что американский ЦБ будет постепенно повышать ставку и поэтому облигации будут приносить большую прибыль.

При этом облигации развивающихся стран эксперт считает более рискованными активами. В обозримом будущем вряд ли они смогут серьезно заменить американские гособлигации, резюмирует он.