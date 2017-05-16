Единственный в Таджикистане орган фирмы «Ригер-Клосс» завезен в республику в 1978 году.

В Душанбе открылся Международный музыкальный фестиваль «Волшебные звуки органа», который проводится впервые в Таджикистане с 15 по 17 мая 2017 года.

В интервью «АП» завкафедрой истории, теории и музыкального воспитания Таджикского госинститута искусств и культуры Тахмина Исакова рассказала, что этот фестиваль является новой страницей развития современного профессионального музыкального искусства Таджикистана, ориентированного на взаимодействие и взаимообогащение различных музыкальных культур народов мира.

Организаторами фестиваля являются институт культуры и искусств и Российский центр науки и культуры в Душанбе. Расходы на проведение данного фестиваля взяли на себя представительство Россотрудничества в Таджикистане и авиакомпания «Таджик Эйр».

- В фестивале принимают участие органисты из России, Германии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, круглый стол, культурные программы с посещением достопримечательностей и историко-культурных памятников республики, - говорит Исакова.

После официальной церемонии открытия фестиваля с концертной программой выступили – Народный артист России, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, Народный артист Республики Татарстан, профессор, ректор Казанской государственной консерватории Рубин Абдуллин и его ученица – таджикская органистка, студентка 5 курса Казанской госконсерватории Фарида Нуруллоева. Прозвучали произведения самого Рубина Абдулина , а также классика И.Баха, Н.Брунса, Ф. Листа и Ж. Алена.

Сегодня пройдут мастер-классы от участников фестиваля, а вечером в 18 часов в органном зале Таджикского института культуры и искусств состоится концерт с участием заслуженного артиста Казахстана, солиста-органиста Казахской госфилармонии Габита Несипбаева и таджикской органистки, пианистки, проживающей в Германии, Зульфии Халиловой.

В завтрашнем концерте, который начнется также в 18 часов, примет участие солистка-органистка Кыргызской национальной филармонии Виктория Васильева

Финальным аккордом фестиваля станет выступление российской органистки, доцента Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, участницы многочисленных фестивалей органной музыки Натальи Багинской.

Напомним, единственный в Таджикистане орган фирмы «Ригер-Клосс» (Чехословакия) был завезен в республику 13 декабря 1978 года и установлен в концертном зале Таджикского института искусств. В феврале 1979 года прозвучал первый концерт в исполнении московского органиста Гарри Гродберга. В силу различных экономических потрясений, развала СССР и известных событий начала 90-х в Таджикистане около четверти века единственный в стране орган молчал. В 2011 году по инициативе доктора искусствоведческих наук, профессора Аслиддина Низамова инструмент был восстановлен и модернизирован.