Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства, пишет «Медуза».

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы также будут сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.

«Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» — лидирующие по посещаемости сайты украинского сегмента интернета. Для «ВКонтакте» Украина является вторым по размеру рынком после российского.

Как пишет «Новая газета», в санкционный список также попали «Аэрофлот», банк «Россия», «Газпромбанк», «Вертолеты России», «Рособоронэкспорт», «Трансаэро».

«Новая» напоминает, что в середине марта этого года президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на Украине.

Накануне Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских государственных банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа) выводить капитал за пределы страны. В сентябре прошлого года на территории страны ограничили деятельность российских платежных систем.