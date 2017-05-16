13 мая в Сеуле (Южная Корея) состоялся гранд финал мирового профессионального конкурса красоты и талантов Miss SuperTalent of the World, по результатам которого таджикская модель Ёсуман Холова попала в топовую семерку победительниц первенства.

Таджичка Ёсуман Холова заняла 6-ое место на мировом конкурсе красоты среди 165 участниц со всего мира. Таджикской модели также присвоили звание «Супермодель» конкурса и «Мисс Мировое Лицо Очарования».

Помимо этого, Ёсуман возвращается на Родину с еще одним весомым результатом. Одна из крупных косметологических компаний Tony Moly и хирургическая клиника Южной Кореи заключили годовой контракт с Холовой и агентством NEW ERA MODEL STUDIO. Теперь таджикская модель является их официальным лицом. Стоимость подписанного контракта пока не уточняется.

Первые фотосессии для компаний прошли уже 15 мая, сразу после окончания конкурса. Следующий этап съемок в имиджевом видео ролики компаний состоятся этой осенью.

По словам странового директора Ниссо Каюмовой, Ёсуман Холова производила хорошее впечатление на жюри и партнеров конкурса на протяжении всего конкурса. Еще на предварительном этапе Ёсуман в числе 6-ти других финалисток объявили лицом SRT - компании новых самых скоростных экспресс поездов Южной Кореи. Она также получила социальный статус Посла Мира в Южной Корее.

- Сама Ёсуман, несомненно, радуется своим успехам. Но она ещё не вполне довольна достигнутыми результатами, - сообщила её официальный представитель, директор модельного агентства «Новая Эра» Ниссо Каюмова.

Сама модель сообщает, что «могла бы достичь больших результатов, но всё приходит с опытом. Ещё не вечер и обо мне ещё услышат в мире! Самое главное для меня сейчас то, что я смогла достойно представить свою страну, а Таджикистан гордо прозвучал в истории конкурса Мисс Мира Суперталант».

В прошлом году на конкурс Miss SuperTalent of the World-2016 выезжала другая наша соотечественница Диана Нуруллина, вошедшая в лидирующую десятку и завоевавшая звание «Top Model Awards».

Руководство New Era Model Studio выражает благодарность за поддержку Послу Республики Таджикистан в Южной Корее Юсуфу Шарифзода.