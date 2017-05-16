В Душанбе прошла первое заседание республиканского Штаба операции «Кукнор-2017», который руководит и координирует силы и средства правоохранительных органов и исполнительных органов государственной власти, задействованные в операции.

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На заседании, которое провел первый заместитель главы Агентства по контролю за наркотиками Зафар Самад,  приняли участие представители исполнительного аппарата президента, Совета безопасности, правоохранительных органов и силовых структур, других министерств и ведомств республики, сообщил «АП» начальник пресс-центра антинаркотического ведомства Таджикистана Хушнуд Рахматуллоев. 

Участники заседания рассмотрели организационные вопросы  по проведению операции «Кукнор-2017», а также вопросы взаимодействия соответствующих министерств и ведомств. На основе предложений участников заседания был утверждён План основных организационных мероприятий республиканского Штаба по проведению операции «Кукнор-2017».

Участники заседания уделили основное внимание установке стационарных и мобильных постов на основных маршрутах незаконной перевозки наркотиков и созданию оперативно-розыскных групп из числа представителей правоохранительных органов республики. 

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Для организации работ, контроля и координации деятельности подразделений правоохранительных органов и силовых структур на местах при исполнительных органах государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе, городах и районах республики создаются рабочие штабы операции «Кукнор-2017».

Операция «Кукнор-2017» проводится на территории Республики Таджикистан в два этапа – с 20 мая по 30 августа и с 1 сентября по 30 ноября.

Операция «Кукнор» проводится в Таджикистане ежегодно в целях выявления и уничтожения незаконных посевов и площадей произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, пресечения маршрутов незаконной перевозки наркотиков, а также проведения комплексных профилактических мероприятий среди различных слоёв населения. 