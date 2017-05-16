Российский телеведущий Владимир Познер в эфире Первого канала прокомментировал приговор «ловцу покемонов» Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих. Так Познер завершил свою передачу, показанную в эфире вечером 15 мая, пишет «Медуза».

«Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку», — заявил Познер, напомнив, что в мотивировочной части приговора Соколовскому фигурировали слова об отрицании существования бога. Сам Познер является атеистом.

Познер заявил, что «хотел бы получить исчерпывающие объяснения», нарушает ли атеизм Уголовный кодекс или нет. С этим вопросом он обратился к патриарху Кириллу, главе Конституционного суда Валерию Зорькину и президенту России Владимиру Путину.

«Может, глава государства внесет ясность: не ожидает ли меня суд и, даст бог (извините за каламбур), „мягкий“ приговор», — резюмировал Познер.

11 мая суд в Екатеринбурге приговорил Соколовского к 3,5 года условного срока за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и незаконный оборот техники для скрытого наблюдения. Дело против Соколовского возбудили после публикации ролика, где он ловит покемонов в храме через игру Pokemon Go.

В тексте приговора судьи Екатерины Шопоняк есть цитата из экспертного заключения о том, что Соколовский грубо отзывается о людях, так как сам отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда. Так описан один из составов преступления по статье об оскорблении чувств верующих.

Познер последовательно выступал против появления в Уголовном кодексе статьи об оскорблении чувств верующих с момента, когда эта инициатива только обсуждалась в Государственной думе.