Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждал каналы получения разведданных об «Исламском государстве» и мог разгласить секретную информацию. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации пишут The Washington Post и The New York Times, сообщает «Медуза».

Как выяснили издания, Трамп рассказывал Лаврову о «прекрасных разведданных», о которых ему докладывают каждый день. Затем президент США назвал город на территории, контролируемой ИГ, откуда поступает информация.

В этом городе, по сведениям The Washington Post, находится источник разведки одной из стран, с которыми США обмениваются данными. Причем эта страна не давала права на разглашение информации о способах получения разведданных.

Собеседники издания указывают, что теперь Россия может вычислить, откуда США и их партнеры получают сведения об ИГ. После встречи с Лавровым, по данным The Washington Post, Белый дом обратился в ЦРУ и АНБ, чтобы не допустить усугубления ситуации.

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже заявили, что президент не раскрывал методы сбора разведданных. Российское посольство в США, глава которого Сергей Кисляк также был на встрече, отказалось от комментариев.

Ранее встреча Трампа с Лавровым спровоцировала скандал из-за публикации фотографий из Овального кабинета агентством ТАСС. Американские СМИ утверждали, что публикация не была согласована с Белым домом. В самой администрации американского президента заявили, что все необходимые меры безопасности были соблюдены.