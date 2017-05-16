В Казахстане сегодня состоится заседание глав энергетических ведомств стран Центральной Азии, где будет рассмотрен вопрос о восстановлении единой энергосистемы региона. В Таджикистане предполагают, что единое энергокольцо будет восстановлено в ближайшее время.

В сегодняшнем заседании в Алмате принимают участие главы энерговедомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. РТ на встрече представляет глава таджикского энергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

По словам источника, до этой встречи все страны региона согласовали проект резолюции Объединенной энергетической системы Центральной Азии.

Источник выразил уверенность, что после подписания соответствующего документа в ближайшее время Таджикистан начнет поставку своей электроэнергии в Узбекистан и другие страны региона, которые были перерваны в ноябре 2009 года.

Таджикистан может экспортировать в летний период порядка 5 миллиардов кВт электроэнергии.

На сегодняшний день в летний период Таджикистан экспортирует в Афганистан электроэнергию в объеме 800 миллионов кВт-часов, в Кыргызстан - 600 миллионов.

Остальные мощности Таджикистана, которые составляют порядка 3,6 миллиарда кВт-часов в летний период из-за выхода Узбекистана из единого энергокольца, остаются невостребованным.

В декабре прошлого года президент РТ Эмомали Рахмон на встрече с вице-премьером Узбекистана Рустамом Азимовым заявил, что Таджикистан поддерживает дальнейшее улучшение отношений с соседним государством в вопросах восстановления участков железной дороги, снижения тарифов на железнодорожные грузоперевозки, повторного налаживания импорта и экспорта электроэнергии.

О необходимости восстановления единой энергосистемы заговорили вновь в связи с нехваткой электроэнергии в Узбекистане и Кыргызстане.

Призывы отдельных стран и международных организаций относительно объединения электроэнергетических мощностей звучат с 2014 года. Тогда говорилось, что Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан рассматривают вопрос о восстановлении единой энергетической системы Центральной Азии, минуя Узбекистан, который был больше всех недоволен работой «единого кольца» и вышел из него. Однако до принятия конкретных решений дело так и не дошло.

Таджикистан после выхода Узбекистана в 2009 году из единого энергетического кольца автоматически был отрезан от сетей других стран региона. Республика столкнулась с острой нехваткой электроэнергии в осенне-зимнем периоде. Однако после ввода в эксплуатацию новых мощностей в настоящее время Таджикистан фактически обеспечивает себя электроэнергией в полном объеме круглогодично. Более того, республика располагает большим потенциалом выпуска электроэнергии в летнем периоде. Однако в связи с отсутствием рынка сбыта на гидроэнергетических станциях вынуждены производить холостой сброс воды. Лишь в небольших объемах электроэнергия из-за недостаточной пропускной способности линии электропередачи экспортируется в Афганистан.

Формирование региональной энергосистемы, включающей Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Южный Казахстан, как Объединенной энергетической системы Центральной Азии (ОЭС ЦА) было завершено к 1991 году. Она включала 83 электростанции общей мощностью 25 тысяч МВт. Энергетический режим работы ОЭС ЦА осуществлялся с учетом обеспечения контрактных и договорных перетоков электроэнергии между энергосистемами государств Центральной Азии.

В годы Советского Союза развитие гидроэнергетики и ирригационного земледелия Центральной Азии было увязано в единую систему. В республиках Средней Азии и южной части Казахстана был создан единый интегрированный водно-энергетический комплекс, управлявшийся из единого центра в Узбекистане.

Система позволяла балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде как ирригационном ресурсе с колебаниями запасов воды в горных реках.

В зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В летнее время Таджикистан и Кыргызстан направляли воду в Узбекистан и Казахстан для ирригационного земледелия.

Кроме того, Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям гидроэлектроэнергию, производимую в избыточных масштабах.