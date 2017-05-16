Малая гидроэлектростанция «Техарв» мощностью 400кВт введена в строй после полной реабилитации. Таким образом, постоянной электроэнергией обеспечен Верхний Ванч.

Церемония сдачи в эксплуатацию данной станции состоялась в минувшее воскресенье при участии председателя ГБАО Шодихона Джамшеда, сообщили «АП» в компании «Памир Энерджи».

«ГЭС Техарв реабилитирована и подключена к основной сети за счет средств «Памир Энерджи», который предоставил более 1,3 миллиона долларов. Постоянной и качественной электроэнергией обеспечено около 1 200 домохозяйств», - отметили в компании.

Малая ГЭС «Техарв» была построена в 1995 году, и в последние годы из-за устаревшего оборудования летом давала до 260кВт, а в зимние месяцы только до 140кВт электроэнергии, что позволяло обеспечивать лишь часть потребителей региона. Летом 2015 года ГЭС полностью пострадала от селевых потоков. В марте 2016 года она была остановлена для полной реабилитации.

Строительные работы на возведение гидротехнических сооружений и основного здания ГЭС выполнил местный подрядчик – ООО «Сахо – Шо». Агрегат мощностью 400кВт был изготовлен и доставлен на стройплощадку китайской компанией HYDROTU, а пуско-наладочные работы были выполнены самыми специалистами «Памир Энерджи».

Наряду с этим в течение осени прошлого года все 1 200 домохозяйств, а также государственные и коммерческие структуры были обеспечены современными электронными счетчиками, а в самой ГЭС «Техарв» была внедрена автоматическая система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), что позволит своевременно передать все необходимые данные в центральную диспетчерскую службу «Памир Энерджи».

Ранее центр Ванчского района с ГЭС «Техарв» связывала 26-километровая ЛЭП-10кВ, что из-за большого расстояния приводило к значительной потере электроэнергии. С полной реабилитацией станции для повышения надежности и уменьшения технических потерь было принято решение вместо этой ЛЭП построить новую высоковольтную линию электропередач-35кВ, которую намечают завершить в течение ближайших месяцев.

«Ввод в строй малой ГЭС «Техарв» можно считать еще одним важным шагом к достижению полной энергетической независимости в ГБАО. Уверен, что с началом деятельности малых ГЭС «Андарбак» мощностью 350кВт и «Мотравн» мощностью 300кВт в долине Язгулям Ванчского района, «Ак-Су» мощностью 1 500 кВт в высокогорном Мургабском и «Себзор» мощностью 11000 кВт в Рошткалинском районах мы полностью достигнем намеченной стратегической цели в ГБАО. А вводом в строй более мощной ГЭС «Санобод» в Рушанском районе мощностью 125МВт ГБАО может превратиться в экспортера электроэнергии за рубеж», - сказал председатель ГБАО Шодихон Джамшед.

«Памир Энерджи» – совместный проект правительства Таджикистана, Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKDN), Международной финансовой корпорации (IFC) и Швейцарского Агентства по международному развитию. Первоначальная стоимость проекта 26,5 млн долларов за 15 лет деятельности Компании «Памир Энерджи» достигла 53,3 млн долларов, из которых 12,3 млн долларов – вклад правительства РТ.

С начала деятельности первого государственно-частного партнерства правительство РТ посредством партнеров по развитию, в частности правительства Швейцарии (SECO) выделило для социальной защиты населения ГБАО 7,7 млн. долларов. В зимний период года 68% населения ГБАО получает эту социальную помощь, что является продолжением выполнения одной из задач по обеспечению доступной электроэнергией наиболее уязвимым слоям населения ГБАО.