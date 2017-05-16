С 30 мая по 1 июня на территории двух военных полигонов Хатлонского гарнизона Таджикистана – «Харбмайдон» и «Ляур» - пройдет активная фаза международных учений «Душанбе - Антитеррор – 2017». Это первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

В ходе учений на указанных полигонах Хатлона совместная группировка сухопутных войск Таджикистана и России при поддержке авиации отработает методы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям в горной местности, а также элементы миротворческой операции.

На сегодняшний день идут согласования по вопросу количества задействованных на учениях солдат, офицеров, военной техники, авиации Таджикистана и России.

Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), причем заключительный этап должен состояться в Таджикистане.

Для выполнения задач маневров потенциал 201-й российской военной базы в Таджикистане будет усилен. В районы проведения учения будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ.

Действия совместной группировки войск обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск радиационной, химической, биологической защиты и другие.

Координатором учений является Госкомитет национальной безопасности Таджикистана.