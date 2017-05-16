Малышу Абубакру всего 2,5 года. Но сколько мучений выпало ему уже пережить. Сложная операция по удалению почки, восемь курсов тяжелейшей химии, каждый день боль, рвота.

В сентябре 2016 года у Абубакра Ходжаколова обнаружили злокачественную опухоль на почке, причем первое обследование в поликлинике по месту жительства едва сразу не сгубило малыша.

Потом была сложная операция, малыша буквально исполосовали, удалили почку, но уже через месяц опухоль была тех же размеров, что и до операции.

Когда делали первый курс химии, Абубакр весил 28 килограмм, сейчас его вес вдвое меньше. В Таджикистане малышу сделали 8 курсов химии. Родители решили вести своего единственного сына в Индию, но чтобы получить там полное лечение, им нужно было находиться там 4 месяца, в месяц только на проживание требовалось 3 тысячи долларов. Потратив 5 тысяч долларов на обследование и единственный курс химии в Индии, родители с малышом вернулись.

Продолжать получать химию в Таджикистане они уже не решаются, и сами врачи говорят, что очередной курс может стать для малыша последним – он просто не вытянет.

Сейчас родители связались с Научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии в Астане, там готовы взяться за малыша, говорят шансы есть, причем очень хорошие. Дорогу туда и обратно готов оплатить работодатель Улугбека, отца мальчика. Но на саму операцию срочно требуется 3 тысячи долларов. В казахстанской больнице уверяют, что этой суммы будет вполне достаточно. Но денег у семьи уже нет, все что было скоплено, занято, ушло на лечение в Душанбе и Индии.

Не проходите мимо… Абубакру очень нужна помощь

Телефоны отца мальчика – 501156661, 904136661, 918526661