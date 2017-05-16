Трагедией закончилась встреча замначальника департамента сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе со своей дочерью и бывшей женой. Когда они пришли в квартиру к дипломату, тот по неизвестной пока причине расстрелял их из охотничьего ружья. После содеянного мужчина покончил с собой.

Высокопоставленный сотрудник российского МИДа застрелил в Москве жену и дочку, а затем покончил с собой. Об этом в понедельник сообщил телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, в доме, множество квартир которого предоставлено дипломатическим работникам.

Как пишет «Газета.Ru», свою жену мужчина убил выстрелом в лицо. Когда пятилетняя девочка попыталась убежать от убийцы, тот выстрелил ей в спину и попал. В результате ребенок скончался.

Трагический инцидент прокомментировали в СК РФ по Москве. По данным ведомства, мужчина на момент убийства своих близких уже не проживал с ними.

«Ночью 15 мая 2017 года в квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений. Установлено, что женщина вместе с дочкой находилась в гостях у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружье и совершил в них не менее двух выстрелов.

От полученных ранений мама и дочка скончались на месте происшествия. После содеянного мужчина покончил жизнь самоубийством», — сообщили в СК. Там отметили, что по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Life News сообщает, что имя погибшего — Александр Ш., он якобы был заместителем начальника департамента сотрудничества в Азиатском и Тихоокеанском регионе. Погибшему было 44 года. Причина поступка дипломата пока неизвестна.

Случаи трагических инцидентов с участием работников внешнеполитического ведомства в последнее время участились. В декабре 2016 года на Балаклавском проспекте в Москве в своем доме погиб 56-летний бывший глава департамента Министерства иностранных дел России по Латинской Америке Петр Польщиков. Рядом с его телом был пистолет и стреляные гильзы. По данным полиции, после ухода из МИДа мужчина нигде не работал. Вскоре после этого в МИД РФ подтвердили, что погибший был действующим сотрудником министерства, но других подробностей не уточнили. Как сообщил после инцидента один из российских телеканалов, в убийстве Польщикова подозревали его супругу, которая была в квартире в момент смерти дипломата.

Впрочем, официального подтверждения этой информации не поступало.

19 декабря прошлого года в Турции был застрелен посол России в этой стране Андрей Карлов. Убийца, бывший сотрудник спецназа МВД Турции Мевлют Алтынташ, был убит во время операции по его задержанию. Через неделю после этого в Казахстане нашли тело российского дипломата, сотрудника генконсульства Романа Скрыльникова. Тело обнаружили в арендованной квартире в Усть-Каменогорске. Специалисты не выявили признаков насильственной смерти.

9 января 2017 года в Афинах нашли тело 55-летнего российского консула в Греции. Андрей Маланин был найден мертвым в квартире, находящейся в старом здании посольства России. По предварительным оценкам, смерть, вероятно, объясняется патологическими причинами (возможно, болезнь сердца). 26 января в Индии умер посол России Александр Кадакин. Причиной смерти в ведомстве назвали «непродолжительную болезнь», связанную с сердцем. Послу было 67 лет.

В феврале 2017 года МИД РФ постигла еще одна утрата. 22 февраля внезапно умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Дипломат скончался прямо на рабочем месте после разговора по телефону с президентом страны Владимиром Путиным.

Одним из самых громких скандалов, связанных с угрозой жизни работникам российского МИДа высшего звена, стало нападение на посла России в Катаре Владимира Титоренко. Таможенники этой страны жестоко избили его, когда он доставлял из Иордании дипломатическую почту. Это произошло после того, как он отказался показать им содержимое посылки, на что имел право.

В октябре 2011 года жестокому нападению подвергся советник-посланник России в Нидерландах Дмитрий Бородин. В квартиру дипломата в Гааге ворвались несколько вооруженных мужчин в камуфляжной форме. По сообщению МИД РФ, «под абсолютно надуманным предлогом якобы плохого обращения с детьми» ворвавшиеся «гости» повалили советника-посланника на пол, надели наручники и жестоко избили. Причем сделано это было на глазах у его маленьких детей двух и четырех лет. Советник-посланник предупредил нападавших о своем дипломатическом статусе, но те его слова проигнорировали.

После убийства Карлова в МИД РФ решили усилить безопасность сотрудников посольства и диппредставительств за рубежом.

«После теракта в Анкаре ряд государств по нашей просьбе выделили руководителям российских дипмиссий личное вооруженное сопровождение. Также для обеспечения безопасности дипломатов осуществляются необходимые контакты по линии спецслужб. При появлении потенциальных угроз дипмиссии берутся под усиленную охрану полиции», — сообщили «Газете.Ru» в МИДе.

Там пояснили что основой физической защиты посольств и консульств является служба дежурных комендантов, которая все в большей степени формируется за счет прошедших специальную подготовку военнослужащих-пограничников.

«Для охраны послов и сотрудников посольств и дипмиссий задействуются и российские специальные подразделения. Такие группы работают в странах с наиболее высокой террористической угрозой, разумеется, с согласия властей страны пребывания. Стремимся по мере возможности расширять «географию» присутствия таких подразделений», — добавили в МИДе.

Кроме того, там отметили, что к обеспечению безопасности многих наших загранучреждений, других российских объектов за рубежом активно привлекаются и местные частные охранные предприятия.