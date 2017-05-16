Не грубить, лишнего себе не позволять и быть преданным до конца – это столпы, на которых держится большинство таджикских семей. Благодаря сохранившимся традициям в Таджикистане до сих пор царит домострой с достаточно жесткими правилами, которые во многом похожи и на традиции в других странах Центральной Азии.

В честь международного дня семьи, который отмечают сегодня, 15 мая, наш партнер «Открытая Азия онлайн» рассказывает о главных правилах поведения в таджикских семьях.

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ

Это основа основ всех таджикских семей, на которой строится все остальное. Любой поступок или намерение обязательно должны быть согласованы с главой семьи. Выбор профессии, дальняя поездка и особенно создание семьи возможны только после одобрения отца.

Ситуация, в которой 40-летнему сыну не разрешают отправиться на работу за рубеж, и он отказывается от поездки – совершенно стандартная в таджикском обществе. Причем совсем не важно, живет эта семья в городе или кишлаке.

ПОИСКИ НЕВЕСТЫ

Даже самые продвинутые молодые таджики, когда приходит время, обращаются к родителям с просьбой подобрать невесту. Причем на севере Таджикистана напрямую попросить родителей о поиске невесты парни не осмеливаются, и чтобы продемонстрировать свою готовность к свадьбе, подбрасывают в обувь родителям морковку.

Ситуации, когда мужчина находит себе супругу самостоятельно, сейчас, конечно, тоже встречаются, но чаще всего выбор будущей снохи ложится на родителей. И они ищут: спрашивают знакомых, советуются с родственниками. Нередко суженная находится среди ближайших родственников: например, она может оказаться даже двоюродной сестрой жениха. Хотя с этой традицией в Таджикистане пытаются бороться.

Что касается выбора жениха для девушки, то тут все еще сложнее: сватам могут отказать, несмотря ни на что, и послушная дочь обязана согласиться с решением семьи.

ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ

В Таджикистане практически не бывает примеров, чтобы пожилые мать и отец остались в одиночестве. Родителей тут не бросают, более того, о них заботятся не на расстоянии – дети все время находятся рядом.

Например, по традиции младший сын остается в отчем доме, приводит туда свою жену и присматривает за родителями. Поэтому, когда все дети еще живут вместе, то старшие очень трепетно заботятся о младшем сыне, ведь именно на него впоследствии ляжет ответственность за заботу о родителях. Впрочем, это не значит, что другие дети не будут проявлять заботу.

ВЕРНОСТЬ СЕМЬЕ

Троюродные братья или сестры, и даже четвероюродные – в таджикских семьях не только знают об их существовании, но и стараются поддерживать связи. Родственники – это святое, неважно – дальние они или близкие.

Например, из кишлака в город к родственникам могут приехать несколько человек и обосноваться в их квартире на пару недель, а то и месяцев. И никто не посмеет сказать, мол, пора и честь знать: будут кормить, поить и терпеть – это ведь родственники.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУЖЧИНЫ

На плечи таджикского мужчины ложится многое, вплоть до походов по продуктовым рынкам. Спросите любого таджика о стоимости продуктов питания, и он вам даст расклад не хуже профессионального статистика. Естественно, чтобы ходить по рынкам, нужно зарабатывать.

Это прямая обязанность таджикского мужчины, и женщины здесь очень редко зарабатывают больше или хотя бы наравне со своими мужьями. А еще чаще не зарабатывают совсем, потому что сидят дома и занимаются хозяйством. Но только теми бытовыми вопросами, которые находится в пределах дома, за все остальное отвечает муж. И как после всего этого не обращаться к нему исключительно на «вы»?

Конечно, все эти правила далеко не ноу-хау таджиков. Но именно в этой республике им до сих пор подчиняются, как законам, и, возможно, поэтому на тысячу браков в стране приходится в среднем всего один развод.

Фото: Нозим Каландаров, Евгения Кутькова