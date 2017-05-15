Правительство России в рамках Трастового Фонда ПРООН по развитию передала сегодня Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ 11 единиц аварийно-спасательной техники.

Передача техники была осуществлена в целях реализации проекта «Усиление потенциала по подготовке и реагированию», подписанного в августе 2016 года между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана и Правительством Российской Федерации, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсупова.

КЧС РТ

В церемонии передачи помощи приняли участие глава КЧС РТ Рустам Назарзода и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов.

Проект поставки аварийно-спасательной техники со стороны России Таджикистану рассчитан до июля 2018 года. Проект включает в себя два компонента — создание единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для улучшения координации между государственными структурами в области готовности реагирования и укрепление потенциала спасательных подразделений КЧС.