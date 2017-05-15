Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров сегодня принял председателя Комиссии по иностранным делам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Пань Юньхэ.

Среди ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана Китай занимает прочное лидирующее положение, а по привлечению капитала в таджикскую экономику является крупнейшим инвестором, передает слова спикера пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.

Он отметил, что Зухуров заверил своего китайского собеседника в том, что Таджикистан будет стимулировать работу по привлечению китайских компаний в Таджикистан путем создания благоприятного инвестиционного климата.

«В этой связи мы серьезно рассматриваем перспективы создания зоны свободной торговли с Китаем», - заявил Зухуров.

Спикер отметил наблюдающееся падение двустороннего товарооборота на 30% за прошлый год, что, по его мнению, является отражением негативных процессов в мировой экономике. Но он заверил, что Таджикистан и Китай предпримут совместные усилия для того, чтобы к 2020 году достичь отметки 3 миллиардов долларов во взаимной торговле.

Согласно статданным, по итогам 2016 года объем товарооборота Таджикистана и Китая составил более 885 миллионов долларов, что больше на 11 процентов по сравнению с 2015 годом.

«Прежде всего, мы намерены усилить внимание наращиванию экспорта своей сельскохозяйственной продукции в Китай: лимонов, хурмы и винограда, а также других свежих и сушеных овощей и фруктов. Выражаем надежду на подписание в ближайшее время Протокола фитосанитарных требований между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Главным государственным управлением технического и карантинного контроля за качеством товаров Китая», - подчеркнул спикер.

Представитель парламента Китая заявил, что парламентарии двух государств еще не в полной мере использовали свой потенциал для поднятия отношений Китая и Таджикистана в более высокий уровень.