В Пекине 14 мая открылся Международный экономический форум "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века). В мероприятии участвуют лидеры 29 стран. Таджикистан в нем не участвует.

Проект «Один пояс, один путь», основным инициатором которого выступает Китай, предусматривает формирование и продвижение новых моделей международного сотрудничества и развития и дальнейшее укрепление существующих механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Программа форума разделена на два дня. В первый день, кроме церемония открытия форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь", прошло общее пленарное заседание, шесть параллельных тематических встреч.

Во второй день форума, 15 мая, состоятся два раунда круглых столов. Местом их проведения, как и всех мероприятий форума в понедельник, станет Международный конференц-центр "Яньциху" в районе Хуайжоу, где в 2014 году проходила неформальная встреча лидеров АТЭС. Между двумя раундами круглых столов пройдет церемония совместного фотографирования участников и состоится рабочий обед.

Форум завершится пресс-конференцией председателя КНР Си Цзиньпина, который подведет его итоги.

По итогам форума ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в рамках реализации стратегии "Один пояс — один путь". Общее количество участников форума превысит 1,2 тысячи человек.

Кроме глав и премьеров стран-участниц на нем выступят генеральный секретарь ООН, директор-распорядитель МВФ, а также президент Всемирного банка.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Для участия в форуме в китайскую столицу прибыли 29 глав государств и правительств - президенты Аргентины, Белоруссии, Чили, Чехии, Индонезии, Казахстана, Кении, Лаоса, Филиппин, России, Швейцарии, Турции, Узбекистана, Вьетнама, премьеры Камбоджи, Эфиопии, Фиджи, Греции, Венгрии, Италии, Малайзии, Монголии, государственный секретарь Мьянмы, а также премьеры Пакистана, Польши, Сербии, Испании, Шри-Ланки и другие.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер республики Кохир Расулзода находятся в Душанбе, и не принимают участия в работе форума.