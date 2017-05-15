Португальский певец Сальвадор Собрал занял первое место на международном песенном конкурсе «Евровидение», который в субботу, 13 мая, прошел в украинской столице Киеве.

Участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois («Любить за двух») стал победителем ежегодного международного конкурса «Евровидение-2017», финал которого прошел 13 мая в Международном выставочном центре в Киеве.

По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал 758 голосов.

Второе место занял родившийся в Москве участник из Болгарии 17-летний Кристиан Костов, исполнивший композицию Beautiful Mess. Ему отдали 615 очков.

Третьей стала молдавская группа SunStroke Project, которая получила 374 голоса.

В шестерку лучших вошли также исполнительница из Бельгии Blanche с песней City Lights (363 балла), певец из Швеции Робин Бенгтссон (344 балла), а также Франческо Габани из Италии (334 балла).



27-летний Сальвадор Собрал стал единственным конкурсантом «Евровидения», который выступил на малой сцене без танцевального сопровождения со световыми эффектами. После вручения ему «Хрустального микрофона» — главного приза мероприятия — он вышел на сцену со своей сестрой Луизой и исполнил еще раз свою песню, обмотав национальным флагом Португалии стойку микрофона.



«Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка — это не фейерверк, музыка — это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку», — сказал Собрал после оглашения результатов голосования.



Как отмечает The Telegraph, победитель конкурса самым последним из всех исполнителей приехал в Киев и несколько раз пропускал свои репетиции по состоянию здоровья — у певца диагностирован порок сердца.



За главный приз конкурса — «Хрустальный микрофон» — боролись конкурсанты из 26 стран. 20 из них — представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии — прошли в финал по результатам выступлений в двух полуфиналах. Еще шесть стран прошли в финал автоматически — это Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия, которые являются спонсорами и основательницами конкурса, а также Украина, которая в этом году приняла всех участников.