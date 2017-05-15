Случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем WannaCrypt зафиксированы в 150 странах мира, заявил глава Европола — полицейской службы Евросоюза — Роб Уэйнрайт, пишет Медуза.

Жертвами вируса, по данным Европола, стали как минимум 200 тысяч организаций, частных лиц и компаний, включая крупнейшие корпорации.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — сказал Уэйнрайт в интервью британскому телеканалу ITV, сообщает The Daily Star.

Глава полиции Евросоюза подчеркнул, что пока уровень угрозы от вируса не снижается.

По его словам, с началом рабочей недели в понедельник, 15 мая, предупредил он, число зараженных компьютеров может возрасти.

Вирус-вымогатель WannaCrypt начал распространяться 12 мая. Он блокирует компьютер и требует деньги за разблокировку.

В России, где вирус получил широкое распространение, от WannaCrypt, в числе прочих, пострадали «Мегафон», МВД и Следственный комитет. В Великобритании из строя вышли компьютеры системы здравоохранения.

Вирус поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которые не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость.

Вирус поражает компьютеры с операционной системой Windows, на которые не было своевременно установлено обновление, закрывающее эту уязвимость. Microsoft из-за распространения WannaCrypt выпустила обновление для Windows XP, от поддержки которой отказалась в 2014 году.

Ранее специалист по безопасности, который ведет твиттер @MalwareTechBlog, обнаружил, что версия вируса, которая начала распространяться 12 мая, обращается к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

В коде вируса было прописано, что если обращение к этому домену успешно, то заражение следует прекратить. Автор @MalwareTechBlog зарегистрировал домен, что позволилоприостановить распространение вируса.

Олнако у вируса-вымогателя WannaCrypt появилась обновленная версия. Вирус научили не обращать внимание на бессмысленное доменное имя, приостановившее его распространение.

Таким образом, отмечает Motherboard, обновленная версия вируса может продолжить заражать компьютеры.

В результате глобальной кибератаки создатели вируса WannaCry получили $42 тыс. от своих жертв. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные платежей, пишет РБК.

Создатели вируса, заразившего компьютеры в более чем ста странах мира, требовали от своих жертв выкупа в $300 в биткоинах для разблокировки системы. Несмотря на то, что система переводов биткоинов не позволяет отследить данные плательщика, оценить сумму, находящуюся на счете злоумышленников, оказалось возможным. По данным организации Elliptic, отслеживающей биткоин-платежи, злоумышленникам пока что было сделано лишь 110 переводов, в результате чего они получили около $42 тыс. или 23,5 биткоина. При этом пока что злоумышленники не пытаются снять деньги, оказавшиеся в их распоряжении.

В Национальном центре кибербезопасности (NCSC) Великобритании предупредили, что кибератаки с использованием вируса WannaCry могут продолжиться. По оценкам британской спецслужбы, для вируса по-прежнему остаются уязвимы около 1,3 млн компьютеров.