Президент России Владимир Путин на заседании «круглого стола» во второй день форума «Один пояс — один путь» заявил, что интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы, Азии и Латинской Америки, передает РИА «Новости».

По его словам, ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.

«В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что выстраивание такого партнерства — длительный и кропотливый процесс, предполагающий разную глубину, скорость и уровень интеграции, но провести такую работу крайне важно, поскольку в конечном итоге это позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.

Путин выступил в поддержку проекта «Один пояс — один путь». Россия будет активно в нем участвовать вместе с партнерами, - заявил президент РФ.

"Задачи, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках проекта являются масштабными, но и непростыми в реализации", - отметил Путин.

Создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой президент назвал актуальной и важной инициативой, которая учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов на Евразийском континенте и в других регионах мира.