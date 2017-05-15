В одном из парков южного областного центра Киргизии города Ош произошло падение цепочной карусели после чего пять человек с различными травмами были госпитализированы в больницу, передает ТАСС со ссылкой на местное МВД.

«Инцидент произошел в парке имени Навои. По предварительным данным, во время работы отломилась верхняя часть карусели, на которой в тот момент находились 10 человек», — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, восемь человек получили травмы различной степени тяжести, пятеро из которых были госпитализированы.

Уточняется, что, вероятнее всего, причиной падения карусели стала ее механическая неисправность, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех соответствующих экспертиз.

В феврале спасатели сняли 24 человека с аттракциона «летучая горка» в парке Ferrari World в Абу-Даби, когда поезд остановился при подъеме на одну самых высоких точек.