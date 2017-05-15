12 мая состоялось официальное открытие нового Центра банковского обслуживания физических лиц ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" по адресу Негмата Карабаева 100, напротив рынка «Ганджина».

В новом комфортабельном офисе, оснащенном в соответствии с современными требованиями, созданы все необходимые условия для качественного обслуживания клиентов. Теперь в новом Центре банковского обслуживания ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" клиенты смогут получить полный спектр банковских услуг, связанных с открытием и ведением счетов, вкладов, депозитов, а также воспользоваться услугами денежных переводов, открыть и пополнить счет банковских карт, подать заявку на установку POS-терминала в торговых точках, получить персональную консультацию по актуальным вопросам, а также воспользоваться кассовыми услугами.

На церемонии торжественного открытия нового Центра Председатель Правления ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" Рамеш Худоиев обратился к сотрудникам банка, отметив, что на них возложена большая ответственность – повышать банковский сервис в стране и предоставлять населению неизменно качественные услуги.

- Расположение нового Центра обслуживания выбрано не случайно. Данная точка всегда считалась одной из густонаселенных местностей столицы, где сосредоточено большое количество жилых домов и три крупных рынка – Саховат, Ганджина и Пандшер, так что необходимость в банковском обслуживании здесь крайне высока, - рассказал Председатель Правления ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан".

Напомним, что это четвертый Центр банковского обслуживания банка в стране. В прошлом году такие же центра обслуживания были открыты в Согдийской области - Худжанде, Спитаменском районе и по трассе Бобочон Гафуровского района. Кроме того, в ближайшие дни будет открыт пятый центр банковского обслуживания в Гиссарском районе.

- Согласно стратегии банка на ближайшие пять лет, утвержденной в 2016 году, перед нами поставлена четкая задача - расширять сеть своих подразделений, филиалов и центров банковского обслуживания и сосредоточить их в наиболее востребованных для населения местах, - подчеркнул Рамеш Худоиев. – Мы стремимся к тому, чтобы постепенно внедрить систему обслуживания по схеме 24/7, чтобы наши клиенты могли решить свои вопросы в любой удобный для них момент – не важно, выходной ли это или праздничный день. Для этого у нас есть все условия и возможности.

Председатель Правления ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" Рамеш Худоиев заверил, что индивидуальный подход, качественный сервис и широкие возможности ожидают постоянных и новых клиентов во всех филиалах и центрах обслуживания банка.