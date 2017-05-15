Женская молодежная сборная Таджикистана по футболу (U-19) под руководством тренера Тоджиддина Наботова 14 мая вылетела на учебно-тренировочный сбор в Бишкеке, где проведет три товарищеских матча со сверстницами из Кыргызстана.

Товарищеские встречи между женскими молодежными сборными Кыргызстана и Таджикистана пройдут 16, 18 и 20 мая. Первая игра состоится в понедельник в Канте, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

На предстоящие матчи главный тренер женской молодежной сборной страны Тоджиддин Наботов взял с собой в Бишкек 15 игроков – 2 вратарей, 5 защитниц, 5 полузащитниц и 3 нападающих.

Состав женской молодежной сборной Таджикистана (U-19):

Вратари: Сахина Саидова (Джиликуль), Муаттара Рахматуллоева (Нурек);

Защитницы: Сайрамджон Холназарова (Курган-Тюбе), Озода Хусанбоева (Худжанд), Шукрона Ходжаева (Сарбанд), Нилуфар Абдулхаева (Нурек), Муниса Мирзоева (Душанбе);

Полузащитницы: Дилноза Лалиева (Джиликуль), Нушини Пайрав (Душанбе), Зулайха Сафарова (Турсунзаде), Сурайё Асроров (Нурек), Марджона Файзуллоева (Сарбанд);

Нападающие: Джонона Халимова (Нурек), Мухайё Рафиева (Вахш), Гулшан Сафарова (Турсунзаде). Главный тренер – Тоджиддин Наботов.