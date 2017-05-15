Неизвестные в ночь на 14 мая напали на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева, нанесли ему множественные ножевые ранения и скрылись с места совершения преступления.

Источник в силовых структурах республики сообщил «АП», что нападение на 25-летнего офицера было совершено между 22-23 часами около его дома в центре Куляба по улице Исмоили Сомони. По его словам, пострадавший был госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Силовые структуры пока никак не комментируют произошедшее. Неизвестно, сколько было нападавших. Мотивы преступления также неизвестны.

Совместная операция ГКНБ и МВД по выявлению и задержанию преступников продолжается.