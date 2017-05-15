В городе Бустон (бывший Чкаловск) впервые в период независимости страны на свет появились тройняшки – два мальчика и девочка. Молодые родители назвали их Сомон, Рахмон и Малика.

В приемной роддома нас встретила дежурный врач-гинеколог Анастасия Шарипова: «Малыши и мама уже немного окрепли и находятся в обычной палате. Теперь их можно увидеть и поговорить с мамой».

В широкой светлой палате дружно в ряд лежали тройняшки в симпатичных кроватках. Спустя мгновенье, видимо, почуяв присутствие чужого, малыши заерзали и пустились в плачь. Почувствовав нежные руки мамы и заботливых врачей - Анастасии Шариповой и акушера Латифахон Рахмоновой, они угомонились, и мы продолжили беседу.

«Спасибо милым врачам – заведующей отделением Малике Наджмиддиновой, врачу-гинекологу Фирузе Аминовой, детскому врачу Мухаббат Хайдаровой, которые в тот день были рядом со мной и помогли малышам появиться на свет, - говорит мать - 22-летняя жительница города Бустон Дильдора Обидова.

«Накануне нас навестила председатель города Рухсора Давлатзода. Рождение тройни у нашей молодой семьи в Год молодежи она назвала добрым знамением. Вот подрастут чуть-чуть, и будем катать их в колясках, которые в числе других подарков подарила глава города», - говорит Дильдора. - Нашему первенцу – Самире, три годика и мы с моим супругом – Наимджоном Кодировым ждали мальчика. А вот бог дал сразу троих! На семейном совете решили их назвать Сомон, Рахмон и Малика!».

«О том, что Дильдора носит тройняшек мы знали заранее, и она находилась под наблюдением специалистов Центра репродуктивного здоровья города Бустона. Самой крупненькой в этом трио появилась на свет девочка – 2400, двое мальчиков соответственно 2200 и 1820 грамм. Сейчас состояние малышей и мамы удовлетворительное», - прощаясь, сказала Анастасия Александровна.

Вечером в празднично оформленном зале ресторана «Хушбахти» на торжественное мероприятие с участием общественности и руководства исполнительного органа госвласти города были приглашены в качестве почетных гостей члены лучших семей, которые являются примером для молодежи, как в быту, так и в общественной жизни. Среди них семьи, уже отметившие свою «рубиновую» свадьбу и проживших вместе более 40 лет - госслужащих Абдурахмановых, где супруга долгие годы работала судьей и была депутатом Маджлиси намояндагон, педагогов Бободжоновых, семья Натальи Савельевых, которая почти всю свою трудовую деятельность проработала в социальной сфере города. Присутствующим они рассказали об опыте долгой совместной жизни, о детях и внуках, о любви и преданности, взаимопонимании и взаимоподдержке, умении прощать и поддерживать друг друга в различных жизненных ситуациях.

За отдельным столиком сидели молодые семьи, которым еще предстоит отметить первую годовщину совместной жизни: Бахтиёр и Нафиса Боймахмадзода, оба выпускники Таджикского Государственного университета права, бизнеса и политики, будущие юристы, молодожены Салим Шобуталибов, сотрудник Международного аэропорта города Худжанда и Ширинбекова Шахноза, выпускница Таджикско-русского славянского университета. Эти семьи можно условно назвать «статусными», так как церемонии их бракосочетания проходили в дни празднования 25-летнего юбилея независимости страны в ходе церемонии открытия нового Дворца бракосочетания «Сугдиен» в городе Худжанде с участием президента страны Эмомали Рахмона. «Мы горды тем, что наш брак благословил Лидер нации Эмомали Рахмон, вручив нам в числе других 25 молодых пар свидетельства. Но мы одновременно понимаем, что этот факт не дает нам каких-то привилегий, а, наоборот, в разы повышает нашу ответственность перед обществом: мы должны строить крепкую семью, основанную на любви и взаимопонимании, быть примером в быту и в работе, вносить вклад в развитие нашей страны», - сказал Бахтиер Боймахмадзода. «И конечно в ближайшем будущем мы мечтаем стать папой и мамой», - добавил Салим Шобуталибов.

Центральным событием мероприятия, посвященного Международному Дню семьи, стала церемония вручения свидетельств о рождении тройняшкам семьи Дильдоры Обидовой и Наимджона Кодирова. «Рождение ребенка в семье – это великое счастье. Оно укрепляют семью, любовь и взаимопонимание. Вы счастливы втройне, так как у вас родились сразу трое малышей, которых вы нарекли Сомон, Рахмон и Малика. Пусть они растут достойными своих славных имен и будут счастливы!», - отметила в своем выступлении заведующая отделом ЗАГСа города Бустон Хафиза Пулатова. В торжественной обстановке счастливым родителям свидетельства о рождении вручил первый заместитель председателя города Каюм Махмудзода.