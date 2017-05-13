Президент Республики Дагестан Российской Федерации Рамазан Абдулатипов посетил 12 мая Согдийскую область Таджикистана, и встретился с главой Согда Абдурахмоном Кодири. Он также побывал в санатории "Бахористон".

По итогам встречи глав двух регионов стороны подписали Соглашение о развитии сотрудничества в сфере торговли и экономики, науки и техники, гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба согдийской администрации.

Рамазан Абдулатипов ознакомился с деятельностью свободной экономической зоны «Сугд», работой ряда промышленных объектов, расположенных в Худжанде, побывал в культурно-историческом комплексе "Калъаи Хучанд" (Крепость Худжанда) и Национальном саду "Вахдат".

Позже он посетил санаторий "Бахористон", расположенный на берегу Кайраккумского водохранилища.

Рамазан Абдулатипов, который с 2005 по 2009 годы был послом России в в Таджикистане, прибыл в Душанбе, чтобы презентовать свою книгу "Мой таджикский народ".