Футбольный клуб «Челси» в матче 37-го тура английской премьер лиги обыграл в гостях «Вест Бромвич» со счетом 1:0. Таким образом, он оторвался в турнирной таблице от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на 10 очков и досрочно стал чемпионом Англии.

Единственный мяч в «чемпионском» матче забил на 82-й минуте бельгиец Миши Батшуайи.

Победным для синих оказался гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте матча. Бельгийский футболист отправил мяч в ворота после передачи с фланга от Сесара Аспиликуэты.

«Челси» стал чемпионом в шестой раз в своей истории и во второй раз за последние три года. Предыдущий чемпион Англии — «Лестер».

По количеству чемпионств «Челси» догнал «Сандерленд», который в этом сезоне вылетает из премьер-лиги в чемпионшип. Больше, чем у «Челси», чемпионств у «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля», «Арсенала», «Эвертона» и «Астон Виллы».

«Челси» выиграл свой первый трофей под руководством итальянского специалиста Антонио Конте и 16-й — после того, как клуб приобрёл российский миллиардер Роман Абрамович.