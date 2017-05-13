Чистый отток капитала из России в январе — апреле 2017 года составил 21 миллиард долларов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.

Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года — тогда отток составил 9,8 миллиарда долларов.

«В отличие от ситуации годом ранее, определяющее воздействие на текущий уровень чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора по размещению средств за рубежом при продолжающемся снижении иностранных обязательств банков», — цитирует сообщение ЦБ агентство.

При этом положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России за тот же период составило $25,7 млрд, что практически вдвое больше показателя за аналогичный период 2016 года.

ЦБ отмечает, что определяющим было укрепление торгового баланса, обусловленное ростом на треть экспорта в условиях более высоких мировых цен на топливно-энергетические товары, при умеренном восстановлении импорта и незначительном увеличении дефицита прочих компонентов текущего счета.

Рекордный отток капитала из России был зафиксирован в 2014 году — тогда из страны вывели более 150 миллиардов долларов. В 2015-м отток снизился почти в три раза, а в начале 2016 сообщалось о снижении оттока в четыре раза.